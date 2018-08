Deel dit artikel:











Taluds zuidelijke ringweg regenen weg; rijstrook afgesloten (Foto: Marc Dol/112Groningen)

Op vier plaatsen langs de zuidelijke ringweg in Groningen is het zand van taluds weggespoeld door de stortbuien van donderdagavond. Een rijstrook richting Drachten is afgesloten. De afslag Helpman, vanuit de richting Hoogezand, is ook dicht.

Volgens woordvoerder Jos Veneberg van de aannemerscombinatie kon dit gebeuren door de droogte van afgelopen tijd. Normaal gesproken houdt gras het zand op z'n plek. Door de droogte kon het pas ingezaaide gras niet groeien. Een aantal geparkeerde auto's kwam vast te zitten in het weggeregende zand langs de Waterloolaan. De wagens werden uit de modder gehaald door een bergingsbedrijf. Werkzaamheden duren hele nacht Het gaat om de afrit Hereweg, de Papiermolentunnel, Oude Winschoterediep en de Waterloolaan. Met behulp van kranen wordt de schade aan de taluds hersteld. De werkzaamheden duren waarschijnlijk de hele nacht.