Diesel op wegdek: vrouw glijdt met auto de sloot in

De vrouw gleed met haar auto door in een bocht en belandde in een sloot. (Foto: De Vries Media)

Op de N388 bij Boerakker is donderdagavond een auto op de zijkant in een sloot beland.

De vrouw die de auto bestuurde, reed in de richting van Sebaldeburen, maar gleed in een bocht met haar auto door in de sloot. In de bocht lag er diesel op de weg. Volgens de politie zou er vanaf de afrit A7 al diesel op de N388 liggen.

In een toegesnelde ambulance controleerde ambulancepersoneel de vrouw op verwondingen, maar die bleken mee te vallen.

Medewerkers van de provincie onderzoeken of het wegdek gereinigd moet worden.