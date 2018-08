'Overlevingskans bij ongeluk op water in Stad groter dan elders in provincie'

Het aantal duikteams van de brandweer in onze provincie is de afgelopen jaren teruggebracht tot één (Foto: Huisman Media)

'Als je in het Lauwersmeergebied of Winschoten te water raakt, is de kans dat je het overleeft een stuk kleiner dan in de stad Groningen.' Dat zegt brandweercommandant Roelf Knoop. 'Dat is niet anders', voegt hij daaraan toe.

Het aantal duikteams van de brandweer in onze provincie is de afgelopen jaren teruggebracht tot één. Volgens Knoop volgt Groningen daarmee de landelijke lijn. Alleen in de stad Groningen zit zo'n duikteam.

Te duur

Tot 2015 had onze provincie ook nog een duikteam in Delfzijl. Dat is opgeheven. Volgens Knoop waren meer teams niet te bolwerken. 'Je kunt simpelweg niet overal duikteams neerzetten, omdat je er de mensen niet voor kunt vinden.' Verder zijn de teams duur.

Regels met betrekking tot duikervaring worden de laatste jaren steeds strenger. Dit gebeurt naar aanleiding van een aantal ongelukken waarbij brandweerduikers om het leven kwamen.

Tegenwoordig zoekt de brandweer duikers die het vak van brandweerman erbij willen leren, in plaats van andersom. 'Het is geen specialisme dat je er zo even bij doet', legt Knoop uit.

Ervaring blijven opdoen

De brandweerduikers moeten veel ervaring blijven opdoen. Nu zijn er in Groningen jaarlijks circa zeventig meldingen van personen of voertuigen te water.

Ter compensatie van het opdoeken van het duikteam in Delfzijl heeft Groningen drie 'oppervlaktereddingsteams' gekregen: in Delfzijl, Finsterwolde en Zoutkamp. Die doen reddingswerkzaamheden in het water, zolang slachtoffers nog niet 'kopje onder' zijn. Dan neemt het duikteam het over.

Inschatting

Bij een melding van ongeluk rijden zowel het oppervlaktereddingsteam als het duikteam naar de plaats des onheils. Buiten de stad is vaak het reddingsteam eerder ter plaatse dan duikers. Zij kunnen dan een inschatting maken of het duikteam nog moet komen of terug kan naar de basis.

'We zijn achteruitgegaan maar hebben er iets voor teruggekregen', zegt Knoop over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. 'Er is nu meer bezetting dan voorheen', stelt Knoop. 'Maar een oppervlaktereddingsteam is niet hetzelfde als een duikteam.'

Cijfers over de overlevingskans bij de inzet van een reddingsteam zijn er nog niet.