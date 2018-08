Deel dit artikel:











Schapenhouders willen subsidie voor maatregelen tegen wolven (Foto: Pexels.com)

Het aantal schapen dat door wolven is doodgebeten in ons land, is dit jaar flink gestegen. Schapenhouders vinden daarom dat de overheid boeren moet compenseren.

Dat schrijft de Volkskrant na een rondgang langs tien bedrijven in Groningen, Drenthe, Overijssel, Limburg en betrokken instanties. Bij het Faunafonds dienden schapenhouders dit jaar tot dusverre 35 claims in voor 134 schapen die door een wolf zijn doodgebeten. Het voorlopige schadebedrag komt op bijna vijftienduizend euro. Drie incidenten zijn nog in behandeling. In 2016 werd 7800 euro uitgekeerd voor acht meldingen van 21 doodgebeten schapen. Het jaar daarvoor waren er helemaal geen incidenten met wolven. Sommige schapenhouders proberen hun dieren te beschermen door waakhonden in te zetten of door stroomhekken te plaatsen. Die maatregelen betalen ze uit eigen zak. In Duitsland en Zweden bestaat een subsidieregeling voor preventieve maatregelen. Lees ook: - Schapenhouder Krol: 'Maatregelen tegen de wolf vormen groot probleem'

- Schapen gedood door wolf: 'Als het weer gebeurt, houd ik ermee op'