Dick Lukkien: 'We hebben een mooie ploeg op de been gebracht'

Nicklas Pedersen, Luciano Slagveer en Wouter Marinus. Zomaar wat nieuwe aanwinsten van FC Emmen, die bij hun oude clubs niet altijd aan spelen toe kwamen. Is promovendus FC Emmen een club van tweede kansen?

'Het is vooral een kwestie van dat de jongens zelf weer hun carrière op de rit weten te krijgen, en FC Emmen blijkt een zalvende werking te hebben', zegt trainer Dick Lukkien.

Netwerk gebruiken

Het is opvallend dat in de selectie van FC Emmen onder Lukkien veel spelers met een achtergrond bij Veendam en FC Groningen zitten. Toeval? Niet zozeer zegt Lukkien, als trainer actief geweest voor FC Groningen en voor Veendam als trainer én speler.

'In mijn werkwijze is het gewoon belangrijk dat je elkaar goed kent, dan krijg je een band en kun je net iets meer uit elkaar halen. En als je een netwerk hebt vanuit je vorige clubs dan is het logisch om jongens die bijvoorbeeld bij Groningen het bij Groningen om de een of andere reden niet redden bij Emmen een kans te geven.'

Geen centjes over

Het is volgens Lukkien lastig om Eredivisie-waardige spelers aan te trekken als kleine club. 'Dat hebben we bij het halen van Pedersen gemerkt', zegt Lukkien. 'Je vist met heel veel clubs in een hele kleine vijver. De centjes hebben we ook niet over, maar ik denk dat het ons gelukt is en een mooie ploeg op de been heb gebracht.'

Wensen en lijntjes

Het is algemeen bekend dat Lukkien Yoëll van Nieff en Henk Veerman er graag bij had gehad. Lukkien: 'Veerman gaat nu uiteindelijk naar FC St. Pauli. Tegen dat soort clubs kunnen wij niet op, qua financiën. Dat is ook niet zo gek, want St. Pauli speelt in de 2. Bundesliga.'

'Bij Yoëll was het net iets anders', vervolgt de trainer. 'Die wilde een andere omgeving en koos uiteindelijk voor Heracles. Dat is jammer, maar ook niet meer dan dat. Het was voor ons een reden om verder te kijken en dat hebben we gedaan. En ik denk dat we een aantal goede spelers hebben binnengehaald.'

Er blijft natuurlijk altijd wat te wensen over. 'We zoeken nog een centrale verdediger. Daarvoor hebben we nog wel wat lijntjes uitliggen, dus ik heb goede hoop dat er volgende week nog iets gebeurt.'

