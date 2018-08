Deel dit artikel:











Rondje Groningen: In één seconde van Groningen naar Utrecht De Parker Solar Probe. (Foto: NASA/Johns Hopkins)

Tien jaar terug in de tijd, niet harder dan 60 kilometer per uur, maar toch ook in één seconde naar de Randstad. Het kan allemaal in deze editie van Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Afremmen, eikel! Je kunt iemand vriendelijk aan de snelheidslimiet herinneren. Of iets minder subtiel..

2) Golden girl Het is op de kop af tien jaar geleden dat de toen 17-jarige Ranomi haar eerste olympische gouden plak pakte.

3) Dag, dag, stoeltjes Ze waren te koop, maar omdat niet alle oude stoeltjes werden verkocht, wacht hen dit lot. Wel in een bijpassende groene container overigens.

4) Welkom, nieuew studenten! Volgende week is het nog volop kennismaken met je nieuwe studiestad Groningen:

Daarna moet je hier zijn... dat je het even weet.

5) Sterren van de roeiclub We blijven nog heel even bij het nieuwe collegejaar. De roeiers van Aegir trekken hun beste broek uit de kast om studenten aan te spreken.

6) G(roningen)-spotjes? Niet Gronings, maar misschien kan Marketing Groningen hier nog.....ehhh...een puntje aan zuigen. Als G-spot zeg maar.

7) Vluggertje Eindelijk die snelle verbinding met de Randstad!

Maandag zijn we er weer. Kun je niet zo lang wachten? Leesvoer!