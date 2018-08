Dit weekend in Groningen: Demarreren met Bauke en lekker op de trekker

De vakanties zijn in volle gang. Maar je hoeft niet per se de provincie uit om te genieten van je vrije dagen. Wij zetten op een rijtje wat onze provincie te bieden heeft dit weekend.

Vind je het leuk om over marktjes te struinen? Dan moet je zaterdag tussen 10 en 17 uur de Ommelander Markt gehouden op het Harmonieplein in de Oude Kijk in 't Jatstraat in Groningen. Kun je ook nog een terrasje meepikken of een shoprondje maken.

Sliksleekampioenschap

Krijg je de tongbreker 'Schiermonnikoger Sliksleekampioenschap' zonder sputteren je mond uit? Dan ben je geschikt om mee te doen aan dit kampioenschap dat zaterdag om 15.30 uur van start gaat. Ten westen van de jachthaven leggen ongeveer twintig deelnemers in een houten slikslee leggen in zo kort mogelijke tijd een traject af over het wad. De snelste vrouw en de snelste man worden beloond met de felbegeerde gouden haring. Aanmelden kan nog ter plekke tussen 14.30 en 15 uur.

Knikkerbaan bouwen

Jonge klussers opgelet! Zaterdag kunnen kinderen van 10 tot 16 uur hun eigen knikkerbouwen bouwen bij de Hornbach in Stad. De panelen voor je bouwwerk liggen al klaar, dus daar ligt het niet aan. Daarna komt het echte werk, namelijk het pimpen van je knikkerbaan.

Terug in de tijd

Op Landgoed Verhildersum in Leens herleven oude tijden. Op zaterdag en zondag van 10.30 uur 'ronkt, puft, pruttelt en bruist het op de landerijen tussen de borg en de museumboerderij'. Zaterdag draai thet om oude tractoren. Ze zijn niet alleen te bewonderen, maar komen ook in actie. Zondag komt de vlegelgroep uit Dwingeloo vlangs voor een demonstratie. Het complete programma is te vinden op de website van de Historische Dagen.

Youtuber op het witte doek

Liefst 1,4 miljoen mensen volgen Dylan Haegens op YouTube. Haegens maakt nu een uitstapje naar het witte doek. Om de première van zijn film te vieren, reist hij met de helikopter langs diverse bioscopen in het land. Zondagochtend is hij bij Kinepolis in de Euroborg, waar hij om 11 uur zijn film inleidt en zoals het een hippe Youtuber betaamt een 'selfie' te maken met het publiek. *Klik*

In het wiel bij Bauke

Tot slot een sportieve tip. Tijdens de Bauke Mollema Tocht kan iedereen een ritje maken met Bauke. Je kunt kiezen uit 65, 110 of 165 kilometer fietsen door de provincie. Aanmelden kan nog vlak voor vertrek vanaf de Vismarkt. De eerste groep (165 kilometer) gaat om 8 uur op de pedalen.

Geniet van je weekend!