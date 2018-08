Contitank verdubbelt in capaciteit: 'Een hele stap voorwaarts'

Contitank, een opslagbedrijf voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, breidt uit. Vrijdag is dat logistiek goed zichtbaar, want er worden vier opslagtanks naar Farmsum vervoerd. 'Een hele operatie', vertelt directeur Joris Hoogenbosch.

Het vervoeren van de opslagtanks klinkt simpel, maar volgens Hoogenbosch is niets minder waar. 'Maar met een goede voorbereiding kun je rustig naar zoiets toewerken', vindt hij. 'We hebben uitgekeken naar deze dag, het is voor Contitank een hele stap voorwaarts.'

800.000 liter

De roestvrijstalen tanks, waar de oliën en vetten in worden opgeslagen, zijn 28 meter hoog en hebben een diameter van zesenhalf meter. Ze zijn vervaardigd bij Holvrieka in Sneek, waar ze via de binnenvaart naar Delfzijl worden vervoerd. Elke tank heeft een inhoud van 800.000 liter.

'Vandaag worden er vier gebracht en later deze maand volgen nog eens drie', vervolgt de directeur. 'Daarnaast bouwen we nog drie stalen tanks met een inhoud van 2500 kuub. Kortom, we verdubbelen in capaciteit.'

In opkomst

De uitbreiding is volgens hem nodig, omdat de bio-economie in opkomst is. 'Met deze uitbreiding bereiden wij eigenlijk de infrastructuur voor om de groei van de bio-economie mogelijk te maken', vult Hoogenbosch aan.

Als de tanks per schip op locatie zijn, worden ze met grote kraanwagens op hun plaats gezet. 'Het is precisiewerk en best spannend, gelukkig waait het niet te hard. Ja, we hebben de berichten van het KNMI wel even in de gaten gehouden'. besluit hij lachend.