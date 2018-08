Van de Looi wint de strijd van Reis en start in de basis

Tom van de Looi in duel met Hakim Ziyech. (Foto: JKBeeld)

FC Groningen trapt zondag het seizoen af met Tom van de Looi in de basis. Ludovit Reis moet genoegen nemen met een plekje op de bank.

De FC trainde vrijdag besloten. 'Dat is heel lang geleden', zegt verslaggever Stefan Bleeker. 'Buijs deed dat ook wel bij Kozakken Boys. Ze hebben zich vooral op dode spelmomenten gericht.'

Wedstrijd in de benen

Vitesse speelde donderdagavond nog in de Europa League. In Arnhem ging FC Basel er in de blessuretijd met de winst vandoor: 0-1.

'Is het een voor of een nadeel dat Vitesse gisteren al gespeeld heeft?', vraagt Buijs zich af. 'Als speler vond ik het heel prettig, want spelers willen zoveel mogelijk spelen.'

Welke elf spelen?

De vermoedelijke opstelling: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Hrustic, Drost, Van de Looi; Doan, Van Weert, Mahi.

Warming-up

Zondag beschouwen we op de website en onze app voor met onze rubriek 'Warming-up'. Hierin het verleden van Vitesse-FC Groningen, de feiten en de vorm van beide ploegen.

FC Groningen Live

Vitesse-FC Groningen is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 14.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Stefan Bleeker verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. Sparta-FC Groningen begint om 14.30 uur.