Eén op de tien straten in Groningen is vernoemd naar een vrouw (+interactieve kaart)

De A. Jacobsstraat in Groningen is genoemd naar Aletta Jacobs (Foto: Google Street View)

Amsterdam en Utrecht hebben relatief weinig straatnamen naar vrouwen vernoemd, bleek onlangs uit onderzoek van De Correspondent. Maar hoe zit dat in Groningen? De geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zocht het uit.

'In Groningen zijn helaas nog minder straten naar vrouwen vernoemd', concludeert projectleidster Daniella Vos.

Eén op de tien

Maar liefst 88 procent van de Amsterdamse straten, pleinen en lanen is door de gemeente vernoemd naar een man, zo analyseerde De Correspondent. Uit onderzoek van de RUG blijkt dat in Groningen één op de tien straatnamen naar vrouwen is vernoemd. Dat zijn ruim vijftig straatnamen op de in totaal ongeveer vijfhonderd.

Achter bureau

'Via informatie uit het Nationale Wegenbestand, hebben we het achter onze pc's onderzocht', zegt Vos. 'We hoefden met die hitte gelukkig niet alle straten van Groningen ter plekke te bezoeken. Alles was online te vinden. We moesten de namen alleen wel handmatig controleren en vervolgens de kaarten maken. Dat was met drie man zo'n veertig uur werk.'

Bekijk hier alle straatnamen in Groningen en de bijbehorende vernoemingen.



Geschiedenis

Vos heeft er geen verklaring voor waarom in Groningen minder vrouwelijke straatnamen zijn. 'Het verschil is op zich niet dramatisch groot. Het is niet zo dat hier twee keer zoveel mannelijke straatnamen zijn. Om achter de oorzaak te komen, moet je de geschiedenis van het vernoemen van straten in deze regio onderzoeken.'

Aletta Jacobs

Aletta Jacobs is niet geheel verrassend één van de vrouwelijke straatnamen in Groningen, evenals namen van vorstenhuizen en adellijken. Vos: 'In die laatste twee categorieën is bijna de helft naar een vrouw genoemd. Dat suggereert dat daar een ander proces aan de gang is als het gaat om het vernoemen van straten naar personen.'

De onderzoekster zegt dat de geodienst van de RUG geen actie gaat voeren om meer straten te laten vernoemen naar vrouwen. 'Nee, dat laten we aan andere partijen over. Wel zijn we bereid om ons onderzoeksmateriaal beschikbaar te stellen.'

Actiegroep

Afgelopen week doopte de feministische actiegroep De Bovengrondse in verschillende steden mannelijke straatnamen om. Zo werd de Amsterdamse Dam hernoemd tot 'Dame'. Ook Mies Bouwman, Beyoncé en Mien van Bree kregen tijdelijk een eigen straat. Of de actiegroep ook Groningen gaat bezoeken, is niet bekend.

Straatnamenonderzoek: de opvallendste conclusies

- Een derde van de Groningse straten is vernoemd naar een persoon.

- Het gros van de straten is vernoemd naar personen die geboren zijn in de negentiende eeuw.

- Eén op de tien straten die vernoemd is naar iemand, is vernoemd naar een vrouw.

- Van alle Groningse straatnamen die verwijzen naar een persoon, is driekwart vernoemd naar een Nederlander.

- Van de straten die vernoemd zijn naar een Nederlander, is 9 procent vernoemd naar een vrouw.

- Van de straten die vernoemd zijn naar adel of vorstenhuizen, is bijna de helft vernoemd naar een vrouw.