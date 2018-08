Lopend Vuur: FC Groningen haalt dit seizoen de play-offs

FC Groningen speelt zondag de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. En de uiteindelijke doelstelling is duidelijk: het linkerrijtje halen.

De defensie staat inmiddels als een huis, maar de kenners maken zich zorgen over het scorend vermogen van de ploeg. Trainer Danny Buijs is in ieder geval positief over de kansen tegen de eerste tegenstander. 'Vitesse is een goede ploeg, maar ik vind onze selectie niet minder.'

Wordt het een memorabel seizoen? Of doet de FC dit seizoen kleurloos mee in de eredivisie?

FC Groningen haalt dit seizoen het linker rijtje.