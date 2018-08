50ste KEI-week gaat van start; vroeger duurde hij dertien dagen

Voor de vijftigste keer gaat de Groninger introductieweek voor eerstejaarsstudenten, de KEI-week van start. Door de jaren heen zijn wat dingen veranderd, maar lang niet alles.

De KEI-week ontstond in de jaren zestig, de tijd van onder meer de emancipatie van het hoger onderwijs. Tot dan toe studeerde een kleine groep mensen. Veelal de zoons van de dokter en de notaris. Die studenten volgden het pad van hun vader: zelfde studie, zelfde studentenvereniging.

KEI-week als oplossing

Vanaf de jaren zestig gingen steeds meer mensen studeren die onbekend waren in de universitaire wereld. 'Zij hadden geen oudere broers, neven, nichten of vaders die konden vertellen hoe het eraan toeging', zegt verslaggever Reinder Smith. Als oplossing werd de KEI-week bedacht.

Vanaf het begin bleek de 'week' een gat in de markt. In het eerste jaar deden al 1600 eerstejaarsstudenten mee. Nu zijn dat er ruim 5000. Toen kostte het 10 gulden, nu 25 euro.

Veranderingen

De KEI-week is door jaren heen wel enigszins veranderd. In de jaren tachtig duurde hij nog dertien dagen, nu nog maar vijf. Destijds begon elke dag klokslag 9. Op de inschrijfdag na, hoeven de KEI-lopers nu pas in de middag aan te treden.

Wat gaan we ervan merken?

Uiteraard zie je deze week overal KEI-lopers in de stad. Maar waar zijn de grote evenementen?

Maandag

De Vismarkt is maandagmiddag het toneel van de informatiemarkt. In de standjes krijgen de KEI-lopers informatie over onder meer veilige studentenkamers en studentenverenigingen. 's Avonds barst een feest los op de Grote Markt waarbij ook niet-studenten welkom zijn.

Dinsdag

De KEI-lopers gaan gezamenlijk lunchen in het Stadspark, begeleid door de beats van een dj. In de avond is een parade met versierde wagens door de binnenstad. Na afloop is de Night of the Songs op de Grote Markt. Ook Stadjers zijn welkom.

Woensdag

Drukte in de binnenstad: de KEI-kroegentocht trekt door het uitgaanscentrum.

Donderdag

Bij de Kardingerplas wordt overdag een lustumfestival gehouden. Ook Stadjers zijn welkom. Aan het eind van de avond kunnen KEI-lopers een film kijken op de Vismarkt.

Vrijdag

De KEI-lopers sluiten de week af met een eindfeest, dat wordt gehouden in Sportcentrum Kardinge.

