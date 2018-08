Deel dit artikel:











Oosting met Oranje uitgeschakeld op WK Softbal De Veendamse softbalster Dinet Oosting. (Foto: RTV Noord archief)

Het Nederlands softbalteam is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap in Japan. De ploeg met de Veendamse Dinet Oosting verloor in de tweede ronde met 8-1 van Canada.

Nederland kwam bij de laatste acht door vierde te worden in de poule. Daardoor behoudt het de A-status van het NOC/NSF. Volgend jaar september doet doet Oranje mee aan een olympisch kwalificatietoernooi. In 2020 is softbal een demonstratiesport in Tokio. Lees ook: - Oosting grossiert in softbalprijzen

