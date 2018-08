Rumoer om gedumpte varkens: 'Opeens wisten de eigenaren nergens meer van'

Zes gedumpte varkentjes hebben de gemoederen in Lauwersoog aardig beziggehouden. Dinsdag werden er buiten het dorp drie diertjes aangetroffen; een dag later liepen er nog drie varkentjes rond. Het vangen bleek een hele opgave.

De politie, boswachter, Faunavisie Wildcare en medewerkers van de Hobbyvarkenvereniging moesten eraan te pas komen om de varkentjes een veilig onderkomen te bieden.

'Ze vlogen alle kanten op'

'De angstige beesten vlogen alle kanten op en hebben de grond flink omgewroet', zegt boswachter Liesbeth van den Berg over de reddingsactie.

Ze vertelt hoe de eerste drie varkens dinsdag in de namiddag gespot werden bij het Strandpaviljoen ten zuiden van Lauwersoog. Die werden snel in veiligheid gebracht. De volgende dag ging de telefoon opnieuw, vertelt Van den Berg.

'De politie, of we die varkens nog konden vangen. Bleek dus dat er nog drie rondliepen', blikt hij terug.

'We zijn gisteren de hele dag bezig geweest om ze te vangen, want het is een groot gebied. Ook bestond het gevaar dat ze de drukke weg zouden oversteken. Het laatste varkentje hadden we gelukkig net voor het noodweer binnen.'

Speurtocht naar eigenaar

Al snel werd duidelijk dat de beesten hun tocht niet op eigen houtje naar Lauwersoog hadden gemaakt. Ze moesten daar gedumpt zijn door hun eigenaren. Ragnhild Diepens, voorzitter van de Hobbyvarkenvereniging werd bij de zaak betrokken en ging op onderzoek uit. Met succes.

'Het was een speurtocht, maar de varkentjes hadden een oormerk met daarin een levensnummer. Dat geeft aan waar ze geboren zijn. De geregistreerde eigenaar hebben we gebeld en vervolgens hebben we net zo lang doorgebeld tot we de laatste eigenaren te pakken kregen. Zij hebben de zes varkentjes voor slechts tien euro gekocht. Dat bleek al het vierde onderkomen in anderhalf jaar tijd.'

Toen de eigenaren begrepen waar het om ging, krabbelden ze terug. Opeens wisten ze niets meer van de varkens Ragnhild Diepens - Voorzitter Hobbyvarkenvereniging

De eigenaren, een stel uit Friesland, bevestigden volgens Diepens in eerste instantie dat de varkens van hen waren. Maar dat verhaal trokken ze later in.

'Toen ze begrepen waar het om ging, krabbelden ze terug. Opeens wisten ze niets meer van de varkens. Maar wij hebben het bewijs van de koop.'

Onderschatting

Een reden voor het dumpen van de varkens gaven de eigenaren dus niet, maar volgens Diepens gaat het meestal om mensen die het houden van varkens onderschatten.

'We krijgen regelmatig meldingen van gedumpte varkens. Mensen vinden de zorg vaak toch te veel werk. Ze wroeten het land kapot en hebben veel voer nodig. En het zijn geen dieren die voor hun vlees interessant zijn.'

Als de varkens uit angst een hap uitdelen, is de schade niet te overzien Ragnhild Diepens - Voorzitter Hobbyvarkenvereniging

Onrust

Dat eigenaren hun beesten dan maar lozen in de natuur, noemt Diepens 'belachelijk'. Daar worden ze aan hun lot overgelaten en zorgen ze bovendien voor veel onrust.

'Bij Lauwersoog brengen ze veel schade toe aan bijzondere plantensoorten, bovendien storen ze broedende vogels', zegt ze.

'Drie van de varken zijn gelukkig van een zachtaardig ras, maar de andere drie zijn erg schuchter. Als die uit angst een hap uitdelen, is de schade niet te overzien. En dan hebben de varkens het weer gedaan. Jammer dat mensen zelf te belabberd zijn om een oplossing te zoeken.'

De varkens zijn opgevangen bij boerderijen in Overschild en het Drentse Zuidwolde. De politie zoekt contact met de eigenaren en bekijkt of er strafrechtelijke stappen mogelijk zijn.