Gerepareerde scheuren zijn niet bestand tegen nieuwe bevingen

Een deel van gerepareerde scheuren in huizen in het aardbevingsgebied is niet bestand tegen nieuwe aardbevingen. Ze barsten opnieuw open.

Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van TNO. In opdracht van de NAM heeft dat onderzoeksinstituut het effect van de aardbeving van 8 januari bij Zeerijp op huizen en gebouwen onderzocht. Die had een kracht van 3.4 op de Schaal van Richter.

Sensoren

TNO beheert al enige tijd in samenspraak met de NAM driehonderd sensoren in gebouwen en woningen in het aardbevingsgebied. Ze registreren bewegingen in de bodem, die op afstand kunnen worden afgelezen.

Aardbeving Zeerijp

Voor dit onderzoek is gekeken naar het effect van de aardbeving bij Zeerijp op 197 woningen. Voor de klap in januari hadden die al ruim tweeduizend scheuren opgelopen door meerdere aardbevingen. Daar zijn na 8 januari zo'n achthonderd nieuwe scheuren bijgekomen.

Open gebarsten

In 78 huizen waren voor die tijd al zo'n vijfhonderd scheuren gerepareerd. In een derde van die woningen zijn die scheuren door deze stevige aardbeving weer open gebarsten. Dat is acht procent van het totaal aantal gerepareerde scheuren.

Huizen opgetild

Er is ook gekeken naar de krachten die bij de aardbeving van Zeerijp op de huizen worden uitgeoefend. Zo blijkt dat zes huizen tussen de 2 en 2,7 centimeter zijn opgetild door de beving. Bij nog eens twintig woningen en gebouwen was dat tussen de 1 en 2 centimeter. Bij de overige huizen bleef dat beperkt.

Niet reageren

Betrokken partijen willen nog niet reageren op het onderzoek. Het gaat eerst naar de NAM als opdrachtgever en komt in september in de openbaarheid.

