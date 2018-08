Collectes: Wie geeft het gulst en welk goed doel krijgt het meest? (interactieve kaart)

Drie Groningse gemeenten staan in de top-50 van gulste collectegevers van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) over 2017.

Van deze gemeenten staat Zuidhorn het hoogst, op plek 24. Daar werd vorig jaar per huishouden gemiddeld 11,50 euro aan huis-aan-huis-collectanten gegeven. Grootegast staat op de 32e plaats (€11,18) en Bedum is op de 45e plek terug te vinden (€10,60).

Fier aan kop staan, net als een jaar eerder, de gemeenten Urk (€36,75) en Rozendaal (Gelderland, €27,25).

Tekst gaat verder onder de kaart. Klik op jouw gemeente voor een vergelijking met 2016. Vanwege de gemeentelijke herindelingen zijn er van een aantal gemeenten geen actuele gegevens bekend.



Hoe meer sociale cohesie, hoe vrijgeviger

De onderlinge verschillen zijn volgens een woordvoerder van het CBF te verklaren door een aantal factoren. 'Allereerst heeft het te maken met hoeveel collectanten een organisatie op de been kan brengen. Want hoe meer collectanten, hoe meer deuren ze bij langs kunnen.'

Ook of je op het platteland woont of in de stad heeft invloed. 'Binding met je omgeving is belangrijk. Mensen geven eerder aan collectanten die ze kennen. Dat sociale gevoel is in een stad minder sterk dan in kleine plattelandsgemeenten.'

Ook protestanten zijn guller

Van Zuidhorn, Grootegast en Bedum is bekend dat er verhoudingsgewijs veel christelijke mensen wonen. Heeft dat invloed? 'Dat speelt zeker een rol, ook landelijk. Met name in gemeenten met in verhouding een grote groep protestanten zie je dat mensen meer geven.'

Tot slot speelt mee hoe rijk een gemeente is. 'Zo is Pekela niet de rijkste gemeente. Dat zie je terug in de minder hoge opbrengst van een collecte.'

Welke goede doelen krijgen het meest?

KWF Kankerbestrijding kan in Groningen op de hoogste opbrengst uit collectes rekenen. Vorig jaar was die opbrengst volgens het CBF ruim 165.000 euro. Op de tweede plek staat de Nierstichting met ruim 120.000 euro, gevolgd door ReumaNederland (voorheen Reumafonds) met iets meer dan 108.000 euro.

Tekst gaat verder onder de grafiek. Zoek in onderstaande grafiek naar jouw gemeente om te zien aan welke doelen daar voornamelijk gegeven is.



NB. Zestien goede doelen waar het minst aan is gegeven zijn samengevoegd onder 'Overige goede doelen'.

Lekker anoniem doneren

Merken goede doelen eigenlijk dat er minder via de traditionele collecte binnenkomt, nu de technologische mogelijkheden om digitaal te betalen steeds groter worden? Volgens KWF-woordvoerder Mischa Stubenitsky is de traditionele collecte nog steeds de belangrijkste inkomstenbron.

'Voor veel mensen is het anonieme karakter van de collecte heel aansprekend. Er staat een collectant voor de deur, je geeft eens vijf euro, ze vragen geen emails of andere gegevens. Het is heel vrijblijvend.'



Nieuwe ontwikkelingen zijn nodig om de collecte levend te houden Mischa Stubenitsky - Woordvoerder KWF

KWF kampt dan ook niet met een structurele afname van de collecte-inkomsten. 'We zien de technologische ontwikkelingen natuurlijk wel. Zo is het bij een aantal collectanten sinds een jaar mogelijk om via QR-code of op een andere manier contactloos te betalen. Nieuwe ontwikkelingen zijn wel nodig om de collecte levend te houden.'

Geen contant? Geen excuus

Ook een woordvoerder van ReumaNederland geeft aan dat de collecte evolueert. 'We merken dat de traditionele collecte nog steeds goed loopt. Maar de collecte innoveert daarnaast ook door. Dit jaar kwamen onze vrijwilligers langs de deuren met een nieuwe collectebus waar ook bij gepind kan worden. Het argument van geen contant geld hebben kan al bijna niet meer.'

Pinnen bij de collecte is al heel normaal (Foto:Remko de Waal/ANP)