Bedumer actievoerders blij met uitstel besluitvorming melkfabriek Het terrein van de melkfabriek (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Actievoerders in Bedum zijn blij dat het besluit over de uitbreiding van de melkfabriek niet meer door de gemeente Bedum genomen zal worden. De beslissing is straks aan Het Hogeland.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Aanleiding voor de vertraging van de besluitvorming is dat de gemeente een deel van haar huiswerk opnieuw moet doen. De Commissie Milieu Effect Rapportage (MER) heeft het advies gegeven dat het college beter moet omschrijven waarom de uitbreiding aan de oostkant de beste optie is. Nieuwe gemeente, nieuwe beslissing De gemeente neemt het advies over en heeft drie maanden nodig om de plannen aan te passen. De beslissing zal daarom niet meer door Bedum genomen worden. De gemeente fuseert in 2019 namelijk met De Marne, Winsum en Eemsmond tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. Opgelucht Voor de uitbreiding van FrieslandCampina fabriek is een omlegging van het Boterdiep nodig. Daarom is de Stichting Behoud Boterdiep blij met het uitstel. 'Het is goed dat straks een nieuw college zich gaat buigen over deze plannen. Dit is voor ons een opluchting. Het college van Bedum was toch heel vooringenomen omdat ze afspraken hadden gemaakt met de melkfabriek', zegt Lolke Weegenaar namens de stichting. Meer oog voor erfgoed en landschap 'In 2014 leek dit een goed plan voor de werkgelegenheid. Maar het blijkt nu te veel ten koste te gaan van erfgoed en landschap. We hopen dat het nieuwe gemeentebestuur meer oog heeft voor de aantasting van het landschap. Die hoge melkpoedertorens, op deze plek, daar zit niemand op te wachten', zegt Weegenaar. De stichting voelt zich gesteund door het feit dat er veertig zienswijzen zijn ingediend bij de gemeente. De meeste bezwaren gaan over de omlegging van het Boterdiep. Lees ook: - Besluitvorming over uitbreiding melkfabriek maanden vertraagd

