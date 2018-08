Brugstraat in de Stad compleet vernieuwd

De herinrichting van de Brugstraat in de Stad Groningen is deze week afgerond. De straat waar een half jaar geleden de stadsbussen zich nog in beide richtingen doorheen persten, heeft een complete makeover gekregen.

De bussen zijn verdwenen door kleine pendelbusjes en de weg is van gevel tot gevel bestraat met het nieuwe model gele klinkers die in de gehele binnenstad de oude gele stenen gaan vervangen.

Voetgangersgebied

Het winkelend publiek kan nu het hele stuk, van de parkeergarage onder de Westerhaven tot aan de Vismarkt, door een voetgangersgebied lopen waar geen stadsbussen meer rijden en er volop ruimte is voor voetgangers en fietsers. En voor terrassen, die op sommige plekken zo groot zijn dat er nauwelijks ruimte meer is voor voetgangers.

De scheiding tussen rijbaan en stoep is nog slechts subtiel aangegeven door een band blauwe steentjes en een stijlvol uitgevoerde regenwaterafvoer. Die niet langer is uitgevoerd in de vorm van putten maar als een lange metalen spleet in de weg. Na de zomer zullen er ook nog een aantal bomen in de straat worden geplant.

120.000 vierkante meter gele steentjes

De komende vijf jaar zullen de stratemakers in de binnenstad bezig zijn om in totaal 120.000 vierkant meter gele steentjes te leggen. Het overgrote deel daarvan is het vervangen van de bestaande, maar versleten, gele bestrating. Maar er komen ook nieuwe 'gele gebieden' bij. Zo worden de Oosterstraat, de Gelkingestraat en de Kreupelstraat ook 'geel'.

Contrast

Het contrast tussen de oude, versleten stenen en de nieuwe gele steentjes is goed zichtbaar op de plek waar de stratenmakers deze week zijn geëindigd.



Voor wie nog even terug wil kijken hoe de Brugstraat er uit zag:

Hoe de binnenstad er straks uit gaat zien is te bewonderen in dit artikel.

Lees ook:

- Nieuwe pendelbus rijdt eerste meters in Stad

- Zeven schetsen: zo kan het centrum van Groningen eruit zien