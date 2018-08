Jullie voorspellen: 'FC Groningen wordt achtste'

Wat verwacht jij van de FC komend seizoen? Die vraag stelden we donderdag. Jullie zijn hoopvol gestemd, want na 2275 stemmen is de conclusie: de FC wordt achtste.

Aan het einde van de rit is plek acht de plek die nét wel of nét niet goed genoeg is om de play-offs om Europees voetbal te mogen spelen. Dit is afhankelijk van de ploeg die de beker wint.

Kampioenen!

Zeventien mensen verwachten dat FC Groningen landskampioen wordt. Tegenover deze positievelingen staan de stemmers die rechtstreekse degradatie naar de eerste divisie verwachten.

Pas tevreden met de titel

De antwoorden op de vraag 'Met welke positie ben je tevreden' komen redelijk overeen met bovenstaande voorspellingen. Opvallend is wel dat er hier een grotere groep (8,9 procent) pas tevreden is als de FC aan het einde van de rit de kampioensschaal omhoog mag houden.

Bliede mit FC Emmen

Met de promotie van FC Emmen is de Drentse equipe van Dick Lukkien meteen de favoriete tegenstanders. Bij 45,5 procent van de stemmers staat FC Emmen bovenaan. Ajax is met bijna een kwart van de stemmen een goede nummer twee, gevolgd door de derby tegen SC Heerenveen. Feyenoord en PSV maken de top-5 compleet.

Wie maakt de meeste goals?

De vraag met de kleinste verschillen qua antwoorden is die over de topscorer van komend seizoen. Opvallend is dat de aanvallende middenvelder Ritsu Doan het wint van drie spitsen. Doan kreeg 27,9 procent van de stemmen. Tom van Weert (24,7) en Mimoun Mahi (20,4) maken volgens jullie ook een kans om topschutter te worden. Nieuwkomer Cassierra ontving 18 procent van de stemmen..

Met Doan is ook meteen de spelers genoemd waar de stemmers het meeste vertrouwen in hebben. Meer dan de helft (53,2 procent) koos voor de Japanner als spelers waarvan het meeste te verwachten valt. Aanvoerder Sergio Padt komt met 10,4 procent ook nog in de dubbele percentagecijfers. Daarna raakt het sterk versplinterd met respectievelijk Cassierra, Mahi en Zeefuik als smaakmakers.

Vol stadion?

Tot slot vroegen we hoe vaak je te vinden bent in het stadion voor een potje van de FC. Twee extremen scoren hier hoog. Waar 45,9 procent aangeeft hooguit één of twee keer naar een thuiswedstrijd te gaan, daar is iets minder dan een kwart van de stemmers bij alle thuisduels van de partij. Maar 4,3 procent kiest voor de krenten in de pap door alleen naar het stadion te gaan voor Ajax, PSV, Feyenoord en SC Heerenveen.

