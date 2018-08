Bosbranden in Algarve getemd: 'Het is op het nippertje goed gegaan'

In de portugese Algarve werd een flink deel van de natuur verwoest door bosbranden. (Foto: Lian de Boer)

Wie voor een vakantie afreist naar Zuid-Europa hoopt op rust en ontspanning. Voor Stadjer Lian de Boer was daar in de Portugese Algarve weinig sprake van. Bosbranden dreven de Groningse en haar familie afgelopen week in het nauw.

Inmiddels is de rust weer teruggekeerd op de plaats waar Lian en haar familie waren neergestreken, en kan ze met een slaak van opluchting terugblikken op de roerige dagen die achter haar liggen. 'Vooral woensdag was geen leuke dag', vertelt ze.

Huis bewaken

'Ondanks dat de vlammen naderden, achtte de brandweer het veilig om in de B&B van mijn oom en tante te overnachten', zegt ze. 'De ene helft van mijn familie probeerde te slapen, terwijl de andere helft het huis bewaakte.'

De ochtend erna bleek dat ook de woning waar haar ouders verbleven, iets verderop, door de vlammen bespaard was gebleven. 'Het veldje naast het huis was wel helemaal afgebrand. De buren waren zelfs geëvacueerd, dus dat geeft wel aan dat het ernst was.'

Brandweer blijft alert

'Later op de dag hebben we een rondje gereden door het gebied, dan zie je pas echt hoeveel schade de branden hebben aangericht aan de natuur. Omdat de wind de smeulende resten af en toe nog aanwakkert, blijft de brandweer alert. Gelukkig is het grootste gevaar nu geweken.'

En dus kan Lian alsnog de vakantie vieren die ze voor ogen had. 'Maar voordat ik een duik kan nemen, moesten we vandaag wel eerst het zwembad schoonmaken, die zat vol met roet', zegt ze lachend. Dat Lian en haar familie geluk hebben gehad, beseft ze echter maar al te goed. 'Het is allemaal op het nippertje goed gegaan.'

