Zeven mannen afgeperst tijdens online afspraakje

Zeker zeven mannen zijn voor duizenden euro's afgeperst door drie mannen uit Assen. De slachtoffers dachten dat ze een date hadden met een meisje van achttien. In werkelijkheid bleek het om drie afpersers te gaan.

De slachtoffers hadden via een datingapp een afspraakje gemaakt met een '18-jarig meisje'. Eenmaal aangekomen op de afgesproken plek, stonden drie mannen hem op te wachten. In Groningen was de afspreekplek de pinautomaat op het Hereplein in Stad. Ze zeiden dat het meisje nog minderjarig was en dreigden naar de politie te stappen, tenzij het slachtoffer betaalde.

5000 euro

Niet toevalligerwijs waren de meeste 'afspraakjes' in de buurt van een pinautomaat. De afpersers waren zo bedreigend, dat de meeste slachtoffers zich genoodzaakt zagen te betalen. Ze moesten bedragen tussen de 1000 en 5000 euro pinnen.

Bellen met 112

De zaak kwam aan het rollen toen een van de slachtoffers tijdens de bedreiging met 112 belde. Toen de politie kwam, zat een dader verscholen in de bosjes. Hij werd opgepakt. Na verhoren, werd duidelijk wie de andere twee daders waren.

Er zijn inmiddels zeven aangiftes tegen de mannen. Twee slachtoffers kwamen uit Groningers. De politie vermoedt dat er meer mannen het slachtoffer zijn geworden.