Met virtual reality de Wadden op: 'Om ze lekker te maken voor dit mooie gebied'

Het Wad beleven in virtual reality. Daarmee wil onderneemster Rens Kalsbeek mensen enthousiast maken voor het Waddengebied.

Kalsbeek organiseert met haar bedrijf Tour de Wadden regelmatig toertochten naar de Wadden, vanaf de Grote Markt in Stad. Dit weekend is een wadlooptocht met een virtual realitycamera opgenomen. De 360 gradencamera ging mee het wad op.

'Met een speciale bril kunnen mensen dan alvast beleven hoe het Wad is en kunnen we ze lekker maken voor dit mooie gebied. We willen dit vooral tijdens vakantiebeurzen gaan gebruiken', vertelt Kalsbeek.

Gimmick

'We merken dat er steeds meer vraag naar is. Dat mensen alvast hun vakantie of bestemming willen zien in virtual reality. Het is nu nog vooral een gimmick maar op vakantiebeurzen wordt het al veel ingezet', zegt Marco Lackner van Virtual Travel.

Zes lenzen

Hij legt de wadlooptocht vast met een camera die over zes lenzen beschikt. Daardoor kunnen mensen in de video helemaal om zich heen kijken.