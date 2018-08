Verbeten horecastrijd in Oldambt: 'En dan druk ik me nog zacht uit'

Waar inwoners van het Oldambt in hun vrije tijd onbezorgd genieten van een feestje of een drankje, speelt achter de schermen een verbeten strijd af in horecaland. Koninklijke Horeca Nederland staat lijnrecht tegenover de gemeente.

Inzet van de strijd zijn de commerciële activiteiten van cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Arjan Kenter, voorzitter van de afdeling Oldambt van Koninklijke Horeca Nederland noemt het oneerlijke concurrentie. Inmiddels dreigt een rechtszaak.

Convenant

'Er is destijds een convenant opgesteld door wijlen burgemeester Pieter Smit. Daar konden wij én de gemeente zich in vinden. Maar een uur voordat dit ondertekend zou worden, belde De Klinker af. Dat was heel zuur, want anders was in principe alle kou uit de lucht geweest', zegt Kenter.

De brancheorganisatie heeft er moeite mee dat een 'zwaar gesubsidieerde' organisatie als het cultuurhuis commerciële activiteiten organiseert. 'Dat gaat ten koste van de andere ondernemers die niet gesubsidieerd worden', vindt Kenter. 'Of iedereen moet worden gesubsidieerd. Of niemand.'

In het convenant zouden regels worden opgesteld, zodat er van oneerlijke concurrentie geen sprake meer zou zijn. 'Alleszins redelijke eisen, waar je volgens mij niet bang voor hoeft te zijn', meent de voorzitter.

Verbazing

'Tot op heden is onbekend waarom De Klinker zich een uur voor de ondertekening afmeldde', vervolgt Kenter. Wel is hij ervan op de hoogte dat een afvaardiging van De Klinker nadien nog heeft gesproken met Pieter Smit, die bij monde van Kenter ook verbaasd was over de gang van zaken.

Kenter vindt dan ook dat de huidige situatie niet aanvaardbaar is. 'We kunnen nu naar de rechter stappen, maar dat doen we liever niet. Dat we één keer voor het blok worden gezet door een afspraak vlak van tevoren af te zeggen is nog tot daaraantoe, maar we laten ons niet weer voor het blok zetten. Zo ga je niet met elkaar om.'

Bal ligt bij de gemeente

Kenter vindt dat de gemeente nu aan zet is om een knoop door te hakken. 'Zij hebben voor het laatst contact met De Klinker gehad. wij zouden op zijn minst op de hoogte gesteld willen worden van hoe de vork nu precies in de steel zit. En dan druk ik me nog zacht uit.'