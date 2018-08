Hoe kun je de sterrenregen het best zien?

Dit weekend krijg je meer dan eens de kans om een wens te doen. Want na de bloedmaan en heldere planeet mars, volgt weer een sterrenkundig fenomeen. Het is het weekend van de perseïden; het regent vallende sterren.

1) Tips om de sterrenregen te zien

De aarde glijdt dit weekend door een wolk ruimtepuin. Al die brokstukken zie je als vallende sterren aan de hemel. Toch weten sommige mensen ze nog steeds te missen. Daarom een paar tips!



2) Hoe loslippig is de FC?

Komende zondag begint FC Groningen de competitie met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Grote vraag is natuurlijk zijn de mannen klaar voor het nieuwe seizoen. Maar hoeveel willen ze erover loslaten?



3) Varkentje kopen?

Afgelopen week werden zes varkentjes gedumpt in het Lauwersmeergebied. Met veel moeite konden ze worden gevangen. In 't Swieneparredies in Nieuw Scheemda weten ze alles over het opvangen van varkens.



4) Bauke Mollema wil dat Ronald meefietst

Zondag wordt de Bauke Mollematocht gehouden. Voor Mollema zelf betekent dat vooral veel selfies maken. En voor Ronald?



5) Een symbool voor Grunnen

Een echt schierste stee heeft ze niet. Toch kent mitproater Diny Schenkel een heel bijzonder plekje, dicht bij huis.