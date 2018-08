Inbreker verstopt zich met succes voor politie in Veenkoloniaal Museum; drie penningen gestolen

In het Veenkoloniaal Museum in Veendam was afgelopen woensdag een inbraak. Drie penningen zijn gestolen. De inbreker verstopte zich enige tijd voor het pand, terwijl er politie aanwezig was.

'Uit camerabeelden blijkt dat een man op slippers, witte sportsokken, wit T-shirt, zwarte korte broek met witte strepen aan de zijkant, omstreeks 20.40 komt aanfietsen', schrijft het museum.

IJzeren staaf van oud stuurrad

'De man is bijna een uur op het binnenplein loopt rond, kijkt door de ramen en kijkt onder andere of hij in het schip kan komen. Daarna zoekt hij iets om de deur te kunnen forceren. Hij breekt een ijzeren staaf van een oud stuurrad af, dat als museumobject op het plein ligt.'

'Met deze staaf slaat hij het raam in. Vervolgens gebruikt hij een steigerpijp om het gat te vergroten. Deze steigerpijp hebben we teruggevonden en zat onder het bloed. De inbreker heeft, omdat hij zich gesneden heeft aan het glas, bloed en huidsporen op het glas achtergelaten.'

Politie vertrok weer

Het museum schrijft dat de politie snel ter plaatse was. Agenten merkten op dat een deur was geforceerd, maar niet was opengebroken. 'Bij de gang beneden bleek een ruit geforceerd. Helaas trok de politie na rondkijken de conclusie dat er geen inbreker in het gebouw was.'

'Wel werd een fiets in beslag genomen die niet op slot achter het museum stond. Dit bleek de fiets van de inbreker. De inbreker zelf krijgt, zo blijkt uit de beelden, in de gaten dat er andere mensen in het gebouw zijn en hij heeft zich verstopt.'

Vermoedelijk van Oost-Europese komaf

Volgens het museum is de blanke jongeman, ongeveer 25 tot 30 jaar, waarschijnlijk van Oost-Europese komaf. Hij verliet rond 22.30 uur het gebouw via een nooduitgang en stapte in een Opel Corsa.

Uit het museum zijn drie penningen gestolen. Bekijk hier foto's en omschrijvingen hiervan. De politie was vrijdagavond onbereikbaar voor een reactie.