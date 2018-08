Eindbaas: spannende speelfilm op het Groninger platteland

Een boerderij even buiten Kantens is vandaag de set voor een spannende speelfilm. Eindbaas, zo heet de film en is de derde in een serie bedacht door Drewes Wildeman uit 't Zandt en de Groninger regisseur Fedde de Groot.

De bekende Nederlandse acteur Helmert Woudenberg (Dokter Vlimmen, Amsterdamned) is een van de hoofdrolspelers.

De rug van Helmert Woudenberg

Helmert Woudenberg (1945) ligt op zijn buik op een bed in boerderij Waldemaweer in Kantens. Om hem heen staat een filmcrew. Cameraman Martijn Pot filmt de rug van Woudenberg terwijl een van de crewleden er met een massage-apparaat overheen rolt.

'Wat er in de film gebeurt is dat Helmert, boer Hajo in de film, door zijn huisrobot wordt gemasseerd,' legt regisseur Fedde Hoekstra uit.

Opa en kleindochter moeten aan het werk

'Eindbaas gaat over een recalcitrante opa en een kleindochter. De kleindochter zorgt er voor dat er een computer in huis komt die voor hem zorgt. Maar er zit een bug in het systeem.'

'De computer neemt het hele huishouden over en dijt uit, jat energie uit een waterstofcentrale omdat het doel is een nieuwe wereldorde stichten. Kortom, opa en kleindochter moeten aan het werk om de wereld te redden,' vat de regisseur Eindbaas samen.

Solidariteit tussen de generaties

Eindbaas is de derde film in een serie die in de eerste plaats bedoeld is om jongeren te interesseren voor techniek. 'We willen innovatieve en duurzame technieken onder de aandacht brengen,' vertelt Hoekstra.

'In deze film gaat het om slimme technieken om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Maar de film gaat ook over solidariteit tussen de generaties en de vraag of we al die slimme technieken wel willen. Met dat soort elementen zijn we aan het spelen op zo'n manier dat je naar een leuke film kijkt en onder tussen aan het denken wordt gezet.'

Een beetje aan lager wal geraakt

Ondertussen is Helmert Woudenberg van het bed af gekomen en maakt hij zich op voor een scene in de badkamer. 'Het meisje Marieke is eigenlijk de hoofdpersoon,' vertelt de acteur.

'Ze is een meisje van een jaar of vijftien. Ik speel haar opa en ik ben een beetje aan lager wal geraakt. Ik ben een boer en ik word voorzien van een hulprobot die langzamer mij gaat overheersen. Het is een heel leuk script, een leuk verhaal, leuk om te doen.'

Als 10-jarige zag ik hem in een serie

Voor regisseur Fedde de Groot is de samenwerking met Woudenberg een bijzondere ervaring. 'Als 10-jarige zag ik hem in een serie, De Gebroeders Veerman. Over een gescheiden vader en zijn zoontje.'

'Ik was daar zo van onder de indruk van die vader en pas later realiseerde ik me dat het een acteur, Helmert Woudenberg, was. Dat ik nu hier met hem op de set staat is echt goud.'



De film Eindbaas gaat in december in Stadskanaal in premiere.