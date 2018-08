Deel dit artikel:











Auto in brand na ongeval; inzittende mogelijk ernstig gewond (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Bij een eenzijdig ongeval op de Wedderstraat in Wedde is vrijdagavond een auto van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Het voertuig is daarna in brand gevlogen. Volgens de politie is een inzittende mogelijk ernstig gewond geraakt.

De hulpdiensten, waaronder de brandweer en traumahelikopter, zijn ter plaatse. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Later meer.