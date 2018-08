Ruben Jenssen vertrekt bij FC Groningen

FC Groningen-middenvelder Ruben Jenssen verhuist naar SK Brann in zijn thuisland Noorwegen. Hij had nog een contract voor één seizoen.

'Dit is voor iedereen het beste', zegt Jenssen op de site van de FC.

'Niet wat we hadden gehoopt'

'Mijn periode bij FC Groningen is helaas niet helemaal geworden wat we er met elkaar van hadden gehoopt. Niettemin hou ik goede herinneringen over aan de club. De fans hebben altijd achter me gestaan en ik wil ze voor die steun hartelijk danken.'

Weinig perspectief

Jenssen speelde de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis bij het Duitse 1. FC Kaiserslautern, zijn voormalige club. Hij had voor komend seizoen weinig perspectief op speeltijd bij Groningen.

'Ruben is een voorbeeldige prof en heeft zich altijd correct opgesteld', zegt Ron Jans, manager technische zaken van FC Groningen. 'Zijn perspectief op speelminuten in het komende seizoen was bij ons klein, dan moet je kijken welke opties er zijn. Deze uitkomst is naar tevredenheid van alle betrokken partijen.'

Een competitiegoal

Jenssen kwam in de zomer van 2016 bij FC Groningen. Hij speelde in totaal 45 eredivisieduels voor de club, waarvan 44 als basisspeler. De Noor scoorde daarin één goal: op 19 februari 2017 bracht hij Groningen op bezoek bij Sparta terug in de wedstrijd. De Rotterdammers stonden met 2-0 voor, Jenssen maakte de 2-1. Uiteindelijk werd het 2-2.

