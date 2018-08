PvdA wil duidelijkheid over nieuwe schade aan gerepareerde scheuren

De PvdA in de Tweede Kamer wil opheldering over een TNO-onderzoek, waarin wordt geconcludeerd dat een deel van de gerepareerde scheuren na een nieuwe aardbeving opnieuw open knapt.

Het gaat om een onderzoek naar het effect van de aardbeving van 8 januari bij Zeerijp op de buitenkant van 197 huizen. Daar maakte RTV Noord vrijdag melding van.

Kamervragen

Voor het Groningse PvdA-kamerlid Henk Nijboer is dat aanleiding om Kamervragen aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken te stellen.

Zo wil hij weten wat voor gevolgen dit heeft voor Groningers met schade: 'Betekent dit dat mensen die bouwvakkers over de vloer hebben gehad en waar schade is hersteld, straks weer dezelfde ellende moeten doormaken?'

Wat is de effectiviteit?

Ook wil hij meer informatie over het repareren van scheuren: 'Heeft u inzicht in de degelijkheid waarmee schadeherstel plaatsvond in het verleden en nu? Wat is bijvoorbeeld de effectiviteit geweest van het veelvuldig aanbrengen van wokkels in de beginjaren; heeft dat geholpen?'

Verder dringt het Kamerlid er op aan dat het TNO-rapport zo snel mogelijk openbaar wordt gemaakt.

