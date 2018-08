Natuurmonumenten pleit voor verhoging grondwaterpeil

Om droogteproblemen zoals in deze zomer te voorkomen, is een gezondere waterhuishouding nodig. Dat begint met het verhogen van de grondwaterstand en met meer ruimte om water op te slaan in de natuur, zegt Natuurmonumenten.

Volgens hydroloog Wiebe Borren van de organisatie wordt het waterpeil in de Nederlandse bodem nu kunstmatig laag gehouden.

Tekort ontstaat

'In het natte voorjaar willen de boeren snel het land gaan bewerken. Daarvoor is het nodig dat water in de bodem snel wordt afgevoerd, zodat de grond niet te drassig is. Maar als het droog is, heeft iedereen daar last van: al gauw is een gebied zo droog dat er een ernstig tekort ontstaat.'



Nooit meer terug

Ook voor de natuur is verhogen van de grondwaterstand belangrijk, vindt Borren.

'Hoogveen bijvoorbeeld droogt uit. Het is eeuwenoude natuur. Als het weg is, komt het nooit meer terug. In het Drents-Friese Fochteloërveen staan al delen droog. Ook beken zijn drooggevallen. De waterschappen proberen zeldzame soorten te redden maar de tijd zal moeten leren in hoeverre het leven in de beek zich kan herstellen.'



