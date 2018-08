Gibril Sankoh wordt jeugdtrainer bij FC Groningen

Sankoh in actie tegen Ajax (Foto: RTV Noord)

Gibril Sankoh stopt met voetballen. Hij is benaderd door FC Groningen om assistent-jeugdtrainer te worden. Daarnaast wil hij z'n trainersdiploma's TC 2 en 3 gaan halen.

'Ik ben nu bezig voor de toekomst. En als FC Groningen voorbij komt om trainer te kunnen worden laat ik dat niet voorbij gaan. Het is de club van m'n leven', vertelt de oud-verdediger. Hij speelde in totaal vijf seizoenen bij FC Groningen.

Stoppen bij ACV

Het was de bedoeling dat Sankoh (35) nog minstens een seizoen zou gaan spelen voor hoofdklasser ACV in Assen. Daar zet hij nu met onmiddelijke ingang een streep door. De komende dagen praat hij verder met FC Groningen over de invulling van zijn trainersschap.

Op het CIOS in Heerenveen gaat hij de trainerscursus volgen.