Inwoners Zuidwending hekelen hardrijders: 'Zestig, eikel'

De zelfgemaakte verkeersborden in Zuidwending laten weinig onduidelijkheid aan de boodschap over (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

'Automobilisten doen hier niet aan rijden, maar aan laagvliegen.' Inwoners van Zuidwending ergeren zich al jarenlang aan de snelheid waarmee automobilisten voor hun huizen langs scheuren.

De buurt heeft daarom zelf maar borden opgehangen: 'Zestig, eikel'.

Zestig eikel

Het dorp Zuidwending en de gelijknamige weg verbindt Pekela en Veendam en heeft een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur. Vlak achter het dorp ligt de N366. Ook die weg verbindt Pekela en Veendam. Daar mag honderd gereden worden.

Toch kiezen veel automobilisten voor Zuidwending. Daar waar de N366 veel vrachtverkeer en rotondes kent, is het door Zuidwending lekker doorrijden. Geen drempels, geen rotondes en geen flitspaal. 'Deze weg nodigt uit om hard te rijden', zegt een buurtbewoner.

'Dat zorgt er voor dat mensen het gaspedaal diep intrappen', vult Paul Joosten van het buurtteam aan. 'Automobilisten doen hier niet aan rijden, maar aan laagvliegen. Er is ook al een aantal huisdieren doodgereden.'

Het bord nodigt blijkbaar uit om nog harder te rijden Willie Vijselaar - Omwonende

Eikel, helpt het?

Door het dorp hingen meerdere borden met 'zestig, eikel', maar de meesten zijn weggehaald. Op dit moment is alleen het bord voor de woning van Jan en Willie Vijselaar over. 'Wij hebben dat bord er zelf niet neergehangen, maar vinden het een goede actie', zegt Jan. 'Ik werd gisteren nog zo hard ingehaald dat mijn auto ervan begon te schudden.'

Het bord trekt de aandacht, maar de hamvraag is: helpt het ook? Willie: 'Het is echt goed dat er actie ondernomen wordt, maar het helpt niet echt. Mensen geven juist gas en toeteren. Het bord nodigt blijkbaar uit om nog harder te rijden.'

Flitspaal

Aandacht vragen is dus gelukt, maar een oplossing is nog niet in zicht. Terwijl dat volgens alle gesproken bewoners zo eenvoudig is: plaats een flitspaal. Volgens de bewoners liefst een mobiele die op meerdere plekken kan opduiken. Jan: 'Je moet mensen in de portemonnee raken. Sommigen zouden zelfs hun rijbewijs kwijtraken, zo hard gaat het.'

Misschien dat een flitspaal er ook voor kan zorgen dat de katten van de Vijselaars weer naar buiten kunnen. Willie: 'Onze vorige twee zijn zelfs doodgereden, dus wij houden de andere katten nu binnen. Zoiets willen we niet weer, het is te gevaarlijk.'