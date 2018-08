Koen (4) wil maar een ding: Expeditie Grunnen

Precies vier jaar geleden werd-ie geboren. Koen uit Wehe-den-Hoorn. En zo'n speciale dag moet gevierd worden. Natuurlijk met cadeautjes, familie en....een Expeditie Grunnen-taart.

Volgens de moeder van Koen is hij zo'n grote fan dat zelfs zijn slaapkamer helemaal in de stijl van het programma is aangekleed.

Op fietse

Nog tachtig kilometer en dan is de familie Schreuder weer thuis. Ze hebben met het hele gezin dan heel wat kilometers afgelegd op de fiets. Van Texel tot aan Schiermonnikoog, alle Waddeneilanden hebben ze gezien. Maar welke is het mooiste?

De familie Schreuder trotseert weer en wind per fiets (Foto: Suzanne Stoppels)

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

