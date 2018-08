Warming-up: Vitesse - FC Groningen

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt verslaggever Stefan Bleeker vooruit. Dit keer de uitwedstrijd in Arnhem tegen Vitesse.

Zowel FC Groningen-trainer Danny Buijs als Vitesse-trainer Leonid Slutsky staat voor het debuut in de Eredivisie.

Eerst over de nieuwe trainer van de Arnhemmers, want Slutsky is de eerste Russische trainer in de Eredivisie. Hij heeft een schat aan ervaring en was zelfs bondscoach van Rusland tijdens het Europees kampioenschap in 2016.

Danny Buijs heeft een stuk minder ervaring dan zijn Russische tegenstrever. De nieuwe trainer van de FC heeft - zoals bekend - alleen ervaring als trainer van amateurvoetbalvereniging Kozakken Boys, voordat hij deze zomer in Groningen neerstreek.

De vorm: FC Groningen

Het is altijd lastig om de vorm van een ploeg te bespreken als er alleen nog maar oefenwedstrijden zijn gespeeld, maar er vallen tot dusver wel wat dingen op. Zo kreeg FC Groningen in de laatste oefenwedstrijden geen tegendoelpunten.

Zowel tegen Werder Bremen als het Franse SM Caen hielden de Groningers de nul. Je kunt dus stellen dat het achterin wel goed zit bij de ploeg van Buijs. Voorin zijn de zorgen misschien wat groter, want hoewel Groningen kreeg goals hoefde te incasseren, werd er zelf ook niet gescoord.

De vorm: Vitesse

Over Vitesse is al iets meer te zeggen. De Arnhemmers moesten dit seizoen al vroeg in actie komen in de voorronde van de Europa League. In de tweede kwalificatieronde werd het Roemeense Viitorul uitgeschakeld, waardoor een tweeluik met FC Basel wachtte.

Vitesse verloor de heenwedstrijd tegen de Zwitsers in blessuretijd (0-1), komende donderdag volgt de return. Vitesse scoorde tegen Viitorul vijf keer in twee wedstrijden, maar kreeg ook drie goals tegen. Vooral achterin lijkt Vitesse nog wat kwetsbaar.

Waar moeten we op letten?

Bij Vitesse loopt de kwaliteit van de ploeg voorin. Het gevaar komt voornamelijk van twee oud-FC Groningen-spelers. Bryan Linssen en Tim Matavz moeten in Arnhem voor de doelpunten zorgen.

Vooral Linssen lijkt steeds beter te worden en is al goed in vorm. Slutsky heeft hem bovendien de aanvoerdersband gegeven. En ondanks zijn geringe lengte is Linssen een uitstekende kopper.

Bij FC Groningen zullen de ogen gericht zijn op Ritsu Doan. De Japanner die deze zomer definitief werd vastgelegd door de Trots van het Noorden is volgens Slutsky één van de betere spelers van de Eredivisie.

Ook is het nog maar de vraag hoe de samenwerking tussen Drost en Van Weert zal verlopen. Tijdens de voorbereiding wisten ze elkaar nog niet altijd even makkelijk te vinden. Voor Groningen is het te hopen dat het zondag beter gaat.

Historie

FC Groningen heeft het traditiegetrouw lastig in Arnhem, waar het de laatste drie competitieduels allemaal verloor. Vorig seizoen won Vitesse met 2-0. De laatste zege van FC Groningen in het Gelredome dateert alweer van tien seizoenen geleden. In 2008 wonnen de Groningers, ook toen op de eerste speeldag, met liefst 0-4. Dat ging als volgt:

Blessures en schorsingen

Geen

Vermoedelijke opstelling FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Hrustic, Drost, Van de Looi; Doan, Van Weert en Mahi.

Lees ook:

- Van de Looi wint de strijd van Reis en start in de basis