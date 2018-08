Deel dit artikel:











Geld voor opfrisbeurt Martinitoren is bij elkaar De Martinitoren (Foto: RTV Noord)

De 50.000 euro die nodig is om de Martinitoren in Stad een opfrisbeurt te geven is bij elkaar. Het geld is ingezameld bij een crowdfundingactie.

Het benodigde bedrag werd zaterdag behaald. Visitekaartje De crowdfunding is een initiatief van Marketing Groningen. De bedoeling is om van een bezoek aan het 97 meter hoge visitekaartje van Stad meer een beleving te maken dan het nu is. 'De toren wordt zó ingericht dat de bezoeker straks een indrukwekkende ervaring binnentreedt dat het verhaal van de toren vertelt. Het beklimmen van de d' Olle Grieze wordt op die manier een tocht van ontdekken, verwonderen, beleven, leren en verbeelden.' Onder meer de belichting en de entree van de toren worden aangepakt. Filmzaal op hoogte Een van de onderdelen van de opfrisbeurt moet een filmzaal op 45 meter hoogte worden. Daar wordt op een panoramascherm de geschiedenis van de Martinitoren tot leven gebracht. Lees ook: - Krijgt de Martinitoren een filmzaal op 45 meter hoogte?