Rondje Groningen: wie maakte een slippertje achter het orgel? Wie maakte het spannend in de kerk van Oosternieland? (Foto: Theo Jans/ Twitter)

De jaarlijkse invasie van debuterende studenten in stad Groningen is onontkoombaar. Alles en iedereen bemoeit zich ermee op sociale media. Maar dat is niet het prikkelendste vandaag...

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Wat hangt er nou aan mijn orgelpijp? Een opvallende vondst bij het orgel in Oosternieland... Dan weet je: dit is voer voor woordgrappen. Nicky doet nog een poging om het allemaal wat te normaliseren. 2) 26 kaarsjes 'Er is er één jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is Lois!' 3) Verstandige hulpdiensten over de KEI-week De introductieweken zijn begonnen! De hulpdiensten voelen zich geroepen wat verstandige mededelingen te doen. [Facebookvideo:https://www.facebook.com/OMNNL/videos/vb.413214782038599/277213609739503/?type=2&theater&utm_source=Facebook] 4) Jonge studenten besprongen ... door andere organisaties en personen die de kersverse KEI-lopers onthalen op Twitter: 5) Partijen zeuren nu al om stemmen De wethouder Economie doet ook een vriendelijk woordje... oh, het is toch een verkiezingspraatje. En daar zijn er dus meer van. Je kan als student je kont niet keren. 6) De mooiste herinnering? Georg Augustin heeft bijzonder goede herinneringen aan de introweek. 7) What happens in 050, stays in 050 Een wat minder, maar stiekem toch best accurate KEI-week gids komt van het anonieme Groningse Twitter-verzamelaccount Driekus Vierkant. 8) KEI-TV is ook weer van de partij Aan hen ligt het niet. 9) Zangeres Marlene Bakker vindt iets in Californië Je krijgt de Groninger wel uit Groningen, maar Groningen niet uit de Groninger die niet in Groningen is. Ofzo. 10) Drukke Blockchain of Bitcoin-klas Zo! Een volle zomerklas over de Blockchain bij gemeente Groningen. Zou de techniek de meeste mensen trekken - of toch het speculeren met Bitcoin? ;-) 11) De magie van Mahi Ook in Amsterdam. 12) Houd het leuk Ten slotte: dit hoort ook bij de KEI-week natuurlijk. Houd het leuk met elkaar allemaal! Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Bekijk hier vorige allegaartjes!