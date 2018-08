Deel dit artikel:











Lees terug: FC Groningen stapt met 5-1 nederlaag tegen Vitesse van het veld (Foto: RTV Noord)

FC Groningen opende zondagmiddag het seizoen 2018-'19 met de uitwedstrijd tegen Vitesse in Arnhem. Het liep uit op een enorme deceptie voor de Groningers want Vitesse was met 5-1 te sterk.

Kluts kwijt Linssen zette de thuisploeg op voorsprong, maar Doan zorgde voor de gelijkmaker. Vlak voor rust was het Bero die Vitesse weer aan de goede kant van de score wist te brengen. Tussen de 62e en 71 minuut was de FC volledig de kluts kwijt en moest drie tegentreffers toestaan. Lees het wedstrijdverloop terug via onderstaand liveblog: De opstellingen: FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Hrustic, Van de Looi, Drost, Doan; Mahi en Van Weert. Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero; Beerens, Foor, Linssen; Matavz. Scheidsrechter: Allard Lindhout

