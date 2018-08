Live: FC Groningen is de kluts helemaal kwijt, Clarke-Salter kopt de 4-1 binnen

FC Groningen opent vanmiddag het seizoen 2018-'19 met de uitwedstrijd tegen Vitesse in Arnhem. Danny Buijs zit voor het eerst op de bank bij de Groningers als hoofdtrainer in de eredivisie.

Verdedigend sterk, aanvallend moet beter

Groningen kende een wisselende voorbereiding waarin opviel dat vooral de verdediging goed stond. In oefenwedstrijden tegen Werder Bremen en Caen werd geen tegendoelpunt toegestaan, maar werd ook niet gescoord. Aanvallend kan het dus nog een stuk beter.

Vitesse al onderweg

Voor het Vitesse is het seizoen al langer onderweg. De Arnhemmers plaatsten zich vorig jaar voor de voorrondes van de Europa League. In de eerste ronde werd afgerekend met het Roemeense Viitorul. In de volgende ronde was Basel in het Gelredome vorige week met 1-0 te sterk. De return in Zwitserland is aanstaande donderdag.

Volg het duel tussen FC Groningen en Vitesse via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Hrustic, Van de Looi, Drost, Doan; Mahi en Van Weert.

Vitesse:

Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero; Beerens, Foor, Linssen; Matavz.

Scheidsrechter: Allard Lindhout

