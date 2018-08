Knoalster Bijl maakt historisch doelpunt voor winnend FC Emmen

De uit Stadskanaal afkomstige Glenn Bijl heeft een historische goal gemaakt voor FC Emmen. Bijl zorgde voor de 1-0 tegen ADO Den Haag, de eerste eredivisiegoal ooit voor de Drentse club.

Het doelpunt van Bijl viel in de 37ste minuut.

2-1 overwinning

Emmen won de wedstrijd met 2-1. Bij rust stonden de Drenten met 2-0 voor. Anco Jansen benutte enkele minuten na de goal van Bijl een strafschop. Na rust kwam ADO Den Haag terug tot 2-1, maar daar bleef het bij.

'De sfeer is uitgelaten', zegt technisch directeur Jan Korte. 'We hadden niks te verliezen zeggen mensen, maar je wilt natuurlijk geen gezichtsverlies lijden. We hadden zelfs kansen op de 3-0, daarna stonden we wel onder druk.'

'Complimenten voor trainer Dick Lukkien, de ploeg straalde vertrouwen uit.'

Via FC Groningen

Bijl is bezig aan zijn tweede seizoen bij Emmen, dat vorig seizoen ten koste van Sparta via de nacompetitie promoveerde.

Bijl maakte in het seizoen 2015/2016 zijn debuut in het betaald voetbal, namens Eindhoven. Hij was aan de Brabanders verhuurd door FC Groningen. Voor de FC speelde hij een seizoen later één keer in de competitie.

