Welk cijfer geef jij aan de FC vs Vitesse? (gesloten) (Foto: RTV Noord)

FC Groningen opende vanmiddag in het Gelredome de competitie met een forse nederlaag. In Arnhem was Vitesse met 5-1 te sterk voor de club van debuterend hoofdcoach Danny Buijs.

Doan redde de Groningse eer, bij rust was het nog 2-1. Na dik een uur spelen ging het helemaal mis voor de FC en scoorden Beerens, Clarke-Salter en Matavz. Hiermee werd de eindstand bepaald op 5-1. Wat vond jij van het presteren van de FC? Geef je stem hieronder. Je kunt een cijfer geven van één: 'Stekker eruit. Wordt nooit wat' tot 'een tien: Kon Minder!. Rond 18:30 uur sluiten we de poll en berekenen we het gemiddelde cijfer dat jullie hebben aangegeven aan de FC. Geef hier je cijfer aan de FC tegen Vitesse: Lees ook: - FC Groningen krijgt ongenadig pak slaag van Vitesse: 5-1

