De allergrootste wens van Geertje (80) uit Harkstede komt uit Geertje Dikkema (rechts) met haar vriendinnen in de limo (Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

Als je denkt dat een ritje met je beste vrienden in een limousine alleen de wens is van pubers en bekende wereldsterren, dan heb je het goed mis. Want Geertje Dikkema is tachtig geworden en wilde echt maar één ding: een party met haar vrienden in een echte limo.

Geschreven door Suzanne Stoppels

Verslaggever online/social media

En jawel. Zondagmiddag om klokslag één uur rijdt de grootste auto die ze zich kan voorstellen de straat in. 'De auto is bijna tien meter', zegt de chauffeur. 'Dit vind ik fantastisch', roept de tachtigjarige uit. 'Dit wilde ik zo graag!' Een heel grote auto Waar de voorliefde voor grote auto's vandaan komt weet ze niet. 'Ik vind het gewoon prachtig. De limousine is zo groot. Je kunt er helemaal in liggen en er zit ook nog een bar in. Fantastisch, dit wil ik elke dag wel', glundert Dikkema. Verassingsfeest Of het elke dag lukt is de vraag maar ze mag in ieder geval een uur meerijden in de wagen. Aan het einde van de rit staat de seniore ook nog een mooi feestje te wachten in het plaatselijke café, maar dat weet ze nog niet als ze in de wagen stapt. Geertje Dikkema voor de limousine (Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord) Expeditie Grunnen Ook het team van Expeditie Grunnen reed een klein stukje mee met Geertje Dikkema en haar vriendinnen. Hoe ze de tocht beleefd hebben? Dat zie je vanavond vanaf 18:00 uur in Expeditie Grunnen.