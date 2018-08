'Huisartsenoffensief' in Oost-Groningen: 'Twintig tot 25 procent stopt de komende jaren'

Om het huisartsentekort in Oost-Groningen tegen te gaan, organiseert ondersteuningsbureau voor huisartsen Elann komende maand weer een busreis naar de Groninger Ommelanden.

Op die manier moeten huisartsen in opleiding en waarnemers warm gemaakt worden voor het overnemen van een praktijk in de regio.



Zestig jaar of ouder

Het tekort in Oost-Groningen is nog niet dermate nijpend dat het direct problemen oplevert, maar opvolgers zijn wel steeds moeilijker te vinden, vertelt Hinda Stegeman van Elann/ROS.

'Er zijn heel veel praktijkhouders die zestig jaar of ouder zijn. Zo'n twintig tot 25 procent. En die zullen allemaal ergens in de komende jaren gaan stoppen. Daar willen we nu al op voorsorteren door jonge huisartsen warm te maken voor een praktijkovername.'

Drie praktijkvoorbeelden

De busreis van volgende maand voert langs drie praktijken in Oost-Groningen. Stegeman: 'Het zijn praktijken gerund door jonge huisartsen, die zelf vertellen waarom ze daar gevestigd zijn, welke voordelen dat heeft en hoe ze de overname hebben ervaren.'

Een dergelijk offensief werd al twee keer eerder door Elann georganiseerd. 'Wat dat heeft opgeleverd is dat we in gesprek zijn met een aantal huisartsen over hun denkproces over een overname.'

Samen praktijk overnemen

Dat daar veel bij komt kijken, merkt Stegeman in die gesprekken. 'Naast het feit dat veel huisartsen zelf in de stad wonen en zitten met de reisafstand, zien we ook dat sommige huisartsen een partner hebben die nog geen baan heeft in het noorden. En niet iedereen wil fulltime praktijkhouder zijn. Daarom kijken we ook of we mensen kunnen koppelen, zodat ze samen een praktijk zouden kunnen overnemen.'

Voor dit project werkt Elann samen met onder meer de Huisartsenkring, de huisartsenopleidingen, maar ook met zorgverzekeraar Menzis. 'Die heeft bijvoorbeeld een subsidie om een praktijk te kunnen moderniseren.'

