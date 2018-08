Expeditie Grunnen: 'Ssssst... Aisha is geboren'

'Ssssst...', zegt de grote zus van Aisha. 'Je moet heel stil zijn hoor, anders wordt de baby wakker.' Zo trots als een pauw laat ze haar pasgeboren zusje zien.

Aisha is twee weken geleden geboren in Hoogezand en natuurlijk wil het Expeditieteam haar graag even bewonderen.

Mini bike

Verderop, in dezelfde straat als waar Aisha slaapt, spelen Keano en Stanley buiten. Ze hebben een minibike. 'Dat is een hele kleine brommer', legt Keano uit. 'En die is van ons samen, maar eigenlijk mogen we er nog niet op rijden.' Of de jongens het toch doen zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Een bijzonder huis in Zuidwolde

- Geertje (80) viert feest in een limo (foto)

- De Bauke Mollema Tocht

- Steigerbouwen op de Grote Markt

- Hihaaaaa, dit is Joris en nog veel meer.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

