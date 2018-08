Waar spelen de FC-debutanten nu?

Diverse spelers debuteerden in het profvoetbal bij FC Groningen. Weet jij nog wie deze FC'er is? (Foto: JK Beeld)

Ahmad Mendes Moreira maakte zondagmiddag tegen Vitesse zijn debuut in het shirt van FC Groningen. Het waren zijn eerste minuten in het betaalde voetbal en daarmee schaart de aanvaller zich in een illuster rijtje.

Zo'n veertig spelers die ooit debuteerden in het groenwit zijn nog steeds actief bij een profclub. Het merendeel speelt in Nederland. Roland Baas en Jeroen Veldmate acteren namens Go Ahead Eagles in de Eerste Divisie. De overige oud-FC'ers spelen op het hoogste niveau.

Profdebuut

Acht spelers van de huidige selectie van FC Groningen maakten hun profdebuut ook namens de FC. Naast Mendes Moreira gaat het om Michael Breij, Ajdin Hrustic, Lars Kramer, Tom van de Looi, Ludovit Reis, Amir Absalem en Tim Freriks.

Bij het FC Emmen van Dick Lukkien staat de teller op vijf. Nick Bakker, Hilal Ben Moussa, Glenn Bijl, Henk Bos en Keziah Veendorp maakten hun eerste profminuten in het shirt van de FC, maar verdedigen nu het rood en wit van de Drenten.

Van Olijve tot Lachman

De overige FC-debutanten die dit seizoen te bewonderen zijn in de Eredivisie zijn Stef Nijland en Frank Olijve (De Graafschap), Lorenzo Burnet en Desevio Payne (Excelsior), Yoëll van Nieff (Heracles Almelo), Darryl Lachman (PEC Zwolle) en Arnold Kruiswijk (Vitesse).

Over de grens

Over de grup zijn veertien FC'ers actief die hun eerste profvoetbalervaring bij de Trots van het Noorden opdeden. Virgil van Dijk (Liverpool) en Juninho Bacuna (Huddersfield Town) spelen in de Premier League. Leandro Bacuna (Reading) voetbalt een niveautje lager in de Championship.

In de Italiaanse Serie A stroomt FC-bloed door de aderen van Timo Letschert (Sassuolo) en Hans Hateboer (Atalanta). En niet te vergeten onze Bedumer flankenflitser Arjen Robben, die aan zijn tiende seizoen bij Bayern München is begonnen.

Arjen Robben, hier met teamgenoot Franck Ribery, debuteerde in 2000 bij FC Groningen (Foto: Joe Skipper/EPA)

Polen en Litouwen

Maar het zijn niet alleen de grote competities waarin de oud-debutanten nu spelen. Zo is Alexander Domin Christovao M'Futila (zie foto boven) actief op het tweede niveau in Polen bij Zaglebie Sosnowiec. Donovan Slijngard, die in het seizoen 2006/2006 als Ajax-huurling drie duels speelde bij de FC, staat onder contract bij het Litouwse Zalgiris Vilnius.

Avonturiers

Daarmee is de lijst bijna compleet, want de lijst wordt gecompleteerd met nog een zestal avonturiers. Zo voetballen Danny Holla (Melbourne Victory) en Tom Hiariej (Central Coast Mariners) momenteel Down Under.

Dino Islamovic speelt in Zweden voor Östersunds FK, terwijl William Troost-Ekong bij het Turkse Bursaspor is neergestreken. Johan Kappelhof verdedigt in de VS de clubkleuren van Chicago Fire en dat doet FC-jeugdproduct Richairo Zivkovic tegenwoordig bij het Belgische KV Oostende.