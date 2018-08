Deel dit artikel:











FC Groningen krijgt ongenadig pak slaag van Vitesse: 5-1 Ritsu Doan, hier in duel met Vitesse speler Serero, redde met zijn treffer de Groningse eer (Foto: JK Beeld archief)

FC Groningen is in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen tegen een ontluisterende 5-1 nederlaag gelopen. In Gelredome hadden de Groningers geen antwoord op het bijtijds flitsende aanvalsspel van Vitesse.

Uitblinker Beerens De Arnhemmers zorgden de hele wedstrijd voor gevaar over hun rechterkant. Linksback Warmerdam werd dolgedraaid door Beerens die met zijn voorzetten aan de basis stond van twee doelpunten en zelf de beslissende 3-1 tegen de touwen wist te werken. Kopbal Bij rust was het 2-1. Linssen zette Vitesse op voorsprong, de mooie gelijkmaker kwam op naam van Doan. Net toen FC Groningen dacht met deze tussenstand te kunnen gaan rusten was het Bero die met een bekeken kopbal de thuisploeg toch weer op voorsprong zette. De kluts kwijt Vanaf de 3-1 van Beerens in de 62e minuut ging het helemaal mis voor de gasten. De mee opgekomen centrale verdediger Clarke-Salter en Matavz, met een harde uithaal na een schitterende steekpass van Bero, maakten de Groningers op slag kansloos. Stand FC Groningen is na deze forse nederlaag voorlaatste in de eredivisie met geen punten uit het eerste duel en een doelsaldo van min vier. Lees ook: - Welk cijfer geef jij aan de FC vs Vitesse?

