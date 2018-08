Deel dit artikel:











Schuur gaat volledig in vlammen op De rookwolken van de brand waren tot in de hele omgeving te zien. (Foto: Marcel Klip)

Achter een woning aan De Steeg in De Groeve heeft zondagmiddag brand gewoed in een schuur. Er raakte niemand gewond. De rookwolken van de brand waren tot in Hoogezand te zien.

Brandweereenheden uit Zuidlaren, Annen, Gieten en Eelde kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden, maar konden niet voorkomen dat de schuur verloren ging. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend.