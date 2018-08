Dick Lukkien: 'De ster FC Emmen is rijzende in het voetballandschap'

Dick Lukkien debuteerde met FC Emmen in de Eredivisie met winst in Den Haag (Foto: JK Beeld)

FC Emmen won zondag tijdens haar Eredivisiedebuut in Den Haag (1-2). En dus glunderde trainer Dick Lukkien na afloop van oor tot oor. 'Dit kon niet beter, bovendien speelden we op een manier die bij ons past. Een droomdebuut', zegt hij.

'Of ik nerveus langs de lijn stond? Ik merkte wel aan mezelf dat er meer spanning op zat dan anders en had wel wat vlinders in mijn buik', geeft Lukkien toe. Hij was nieuwsgierig hoe zijn ploeg zich zou presenteren, en werd daarin niet teleurgesteld.

Vertrouwen

De in Veendam woonachtige oefenmeester mocht door doelpunten van Glenn Bijl en Anco Jansen halverwege met een 0-2 voorsprong de kleedkamer in. 'De manier waarop we wilden spelen kwam goed tot uiting. Bovendien lieten we bij vlagen goed voetbal zien.'

Dat FC Emmen een goede voorbereiding kende, heeft volgens Lukkien voor het nodige vertrouwen gezorgd in aanloop naar de Eredivisie-ouverture. 'Al is zo'n voorbereiding natuurlijk geen garantie op een goede competitiestart', pareert hij. Maar na een weifelend begin gooiden we de schroom van ons af', constateerde Lukkien tevreden.

Analytici positief

De manier waarop FC Emmen zich tot dusver laat zien, kon ook op positieve kritieken van de Nederlandse voetbalanalytici rekenen. Vooral het gegeven dat Emmen met een doordacht plan voetbalt, werd geroemd.

'Als je positiespel goed tot uitvoering wilt brengen, vraagt dat een goede afstemming op trainingen. En inderdaad, daar zit een idee achter. Als dat tijdens wedstrijden herkend wordt, is dat een groot compliment. De ster FC Emmen is rijzende in het voetballandschap en dat doet mij goed', besluit Lukkien.

'Loon naar werken'

Voor Glenn Bijl, die de allereerste treffer van FC Emmen in de Eredivisie op zijn naam schreef, was het eveneens een mooie voetbalmiddag.

Ik ben er al een tijdje op aan het trainen Glenn Bijl - Verdediger FC Emmen

'Ik maakte vorige week in de oefenpot tegen Go Ahead Eagles een vergelijkbare goal, al was deze mooier. Het is ook wel loon naar werken, want ik ben er al een tijdje op aan het trainen', verklapt Bijl. 'Daarna was het billenknijpen, maar gelukkig kwam Den Haag niet verder dan 2-1.'

De 22-jarige Knoalster besefte dat zijn marktwaarde weer wat is opgeschroefd door de fraaie openingstreffer. Heracles, dat in de voorbereiding interesse toonde, zal nu waarschijnlijk wat dieper in de buidel moeten tasten. 'Haha ja, maar het is nog stil hoor. Nog wel', zegt de verdediger glimlachend.

