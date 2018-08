Buijs: 'We hebben elkaar in de steek gelaten en moeten ons schamen'

FC Groningen trainer Danny Buijs was na afloop van de 5-1 nederlaag tegen Vitesse hard in zijn oordeel over het spel van zijn ploeg. 'We moeten ons schamen, ik sta hier met het schaamrood op de kaken,' verklaarde Buijs.

Verantwoordelijkheid

'Laat er geen onduidelijkheid over bestaan, ik ben hier verantwoordelijk voor. We hebben zeven weken de tijd gehad om ons klaar te stomen voor dit duel. Als dit dan het resultaat is dan is dat moeilijk om te accepteren. We laten elkaar in de steek.'

Rotgevoel

Buijs stond dan ook met een rotgevoel voor de camera na zijn debuut als eredivisiecoach. Toch gaat hij niet meteen zijn hele elftal overhoop gooien. 'Een grote kern van dit basiselftal gaat de komende weken spelen. Deze jongens hebben aangetoond dat ze goed genoeg zijn voor de eredivisie, op enkele posities kan er een wisseling komen'.

Niet op de schop

'Het is niet zo dat ik nu een heel elftal op de schop ga gooien, dat zou betekenen dat ik het zelf ook helemaal verkeerd heb ingeschat na de voorbereiding', besluit een zwaar teleurgestelde Buijs

Geen blad voor de mond

Rechtsback Mike te Wierik spaarde zichzelf en zijn teamgenoten niet na afloop van de 5-1 nederlaag tegen Vitesse. 'De eerste helft was tam, we kwamen niet echt in de wedstrijd. Na de 1-1 wil je met die stand de rust in. Dat lukt dan niet omdat je op een slecht moment de 2-1 tegenkrijgt.'

Schandalig

Wat er na de rust gebeurde, daar had Te Wierik maar één woord voor over. 'Schandalig. We hebben elkaar laten zakken, echt heel slecht. We kwamen overal te laat, we hebben het als team dramatisch gedaan. Laat dit een hele goede les zijn, een wake-up call. Want vrijdag moeten we drie punten pakken', zegt de ontgoochelde verdediger.

Niets te zoeken

Aanvoerder Sergio Padt was na de 5-1 nederlaag helder in zijn analyse. 'Uiteindelijk hebben we hier helemaal niets te zoeken. Je schrikt van de twintig minuten in de tweede helft waarin hun drie keer scoren en alles met de bal mogen doen.'



Kentering?

Padt had het gevoel dat bij een 3-1 stand de bal op de paal van Mahi nog een kentering teweeg had kunnen brengen, maar daarna liep het helemaal fout. 'We zullen de beelden moeten bekijken waar het mis is gegaan en daarmee aan de slag', aldus de aangeslagen keeper.

Gezicht op onweer

Met een gezicht op onweer gaf Mimoun Mahi ook nog een reactie. 'Dit is schandalig, hoe wij vandaag gespeeld hebben. We moeten collectief in de spiegel kijken want dit kan niet. Iedereen was op een gegeven moment alleen maar met zichzelf bezig. Gelukkig kunnen we aanstaande vrijdag tegen Willem II al revanche nemen', verklaart een boze Mahi.

