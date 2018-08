Deel dit artikel:











Koeien houden brandweer bezig De brandweer had assistentie van een boer nodig om de koe weer op het droge te krijgen. (Foto: De Vries Media)

Zochten ze verkoeling of was er sprake van een ongelukje? Wat de lezing ook was; de brandweer zette zondagmiddag koers naar de Reiderwolderpolder in Drieborg om twee koeien uit het water te halen.

Toen de brandweerlieden ter plaatse kwam, was er één koe al zelfstandig uit de sloot geklauterd. Het lukte de brandweer in eerste instantie niet om de andere koe uit de sloot te halen, daarom werd er assistentie gevraagd van een boer. Dat idee pakte wel goed uit. Met behulp van trekker werd de koe uit de sloot gehaald.