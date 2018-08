Vermiste kanoërs veilig thuis (update)

De KNRM en Kustwacht zijn zondagavond bezig geweest met een zoekactie naar drie kanoërs. Met het drietal, dat uit het oog was geraakt tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog, bleek uiteindelijk niets aan de hand te zijn.

De kanoërs vertrokken eerder op de dag uit Lauwersoog om naar Schiermonnikoog te varen. voor hun vertrek hadden ze zich al gemeld bij verkeerspost Schiermonnikoog. Enkele uren later namen de kanoërs weer contact op, maar dat bericht kwam verwarrend over.

Om zeker te zijn dat de kanoërs zich niet meer op het wad bevinden, werd er een zoekactie gestart door de KNRM van Lauwersoog en Schiermonnikoog. Zij werden daarbij geholpen door een helikopter van de Kustwacht.

'Zekere voor het onzekere'

'Omdat hun laatste oproep wat verwarrend doorkwam, namen we het zekere voor het onzekere en werd een zoektocht ingezet. Niet veel later kwam een bericht van verkeerspost Schiermonnikoog door, dat de kanoërs zich alsnog duidelijk hebben afgemeld. Het drietal is gelukkig veilig', aldus een woordvoerder van de Kustwacht.